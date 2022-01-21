"Справедливого отбора нет": украинская биатлонистка - о своем непопадании в сборную на ОИ-2022

Анастасия Меркушина осталась вне заявки "сине-желтых" на Олимпиаду в Пекине.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина дала комментарий по поводу того, что не вошла в состав национальной команды на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

"Видите, насколько меняется информация. Насколько я слышала, эта гонка (индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Антхольце – прим.) должна быть отборочной. Я не понимаю причин, по которым не вышла Дарья Блашко. Потому что такие слова как... Я не знаю, чем она это мотивирует.

Тренер пришел и сказал, что будет отбор на этом старте. Один нам известный тренер в своем интервью сказал, что, несмотря на свои результаты, Меркушина должна выходить и бороться. Я не говорила ни слова, выходила и показывала свое на лыжне.

Да, я сегодня не была самой быстрой, я не стреляла лучше, но динамику в повышении я показала. Я действительно уверена, что должна ехать самая лучшая, потому что на ОИ едет не фамилия, а украинка. Должен ехать тот, кто покажет лучший результат даже в условиях, которые сейчас есть. Я не обижаюсь.

Даже если я не поеду, я буду бороться за свою страну в других соревнованиях. Потому что справедливого отбора просто нет и не может быть из-за условий, в которых мы находимся из-за всех пандемий, болезней.

Это спорт, жизнь не кончается. Было столько Олимпиад, на которые я не поехала, и будет еще столько, на которые я не поеду. Не за что переживать", - сказала Меркушина в эфире UA:Перший.

На Олимпиаде в Пекине нашу женскую команду представят Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валя Семеренко и Ирина Петренко.

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4-го по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале.

Ранее мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на Олимпиаду-2022.

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