Справедливость восторжествует? Левандовски может получить "Золотой мяч-2020"

В прошлом году награду не вручали из-за пандемии COVID-19, но теперь решение может быть пересмотрено.

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре заявил, что издание может пересмотреть свое решение об отмене "Золотого мяча-2020".

В прошлом году впервые с момента основания премии в 1956 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса. Главным фаворитом считался форвард "Баварии" Роберт Левандовски. Однако поляк не получил награду ни тогда, ни в 2021 году, заняв второе место в голосовании на "Золотой мяч" после Лео Месси.

Теперь же France Football может вручить Роберту приз за прошлый год, но только после голосования, итоги которого определяют лучшего футболиста мира.

"Мы можем подумать об этом, но в то же время должны уважать историю "Золотого мяча", построенную на голосовании. Мы не можем быть уверены, что Левандовски выиграл бы "Золотой мяч" в прошлом году. Голосования не было. Но в прошлом году Левандовски имел отличные шансы", - цитирует Ферре немецкое издание Watson.

Добавим, что сам Месси после завоевания "Золотого мяча-2021" со сцены обратился к Левандовски и подчеркнул, что именно поляку France Football должен вручить прошлогодний "Золотой мяч".

"Я хотел бы вспомнить Роберта Левандовски. Для меня было честью соперничать с тобой. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе "Золотой мяч" за 2020 год. Ты заслуживаешь этого. Он должен стоять у тебя дома", - сказал Месси на церемонии в Париже.

Месси стал обладателем "Золотого мяча" в рекордный седьмой раз. Ранее Лионель получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Ближайший преследователь аргентинца - Криштиану Роналду, которому вручали "Золотой мяч" пять раз.

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