Справились без Довбика: "Рома" прервала безвыигрышную серию в чемпионате Италии (видео)

"Рома" украинского нападающего Артема Довбика обыграла "Торино" в домашнем матче 10-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась со счетом 1:0 .

Единственный гол подопечные Ивана Юрича забили в первом тайме. На 20-й минуте ворота "быков" поразил Пауло Дибала, который играл в этом поединке на острие атаки римлян.

Отметим, что Довбик не попал в заявку на эту игру из-за проблем со здоровьем. По информации СМИ, у украинца то ли поврежденное колено, то ли болезнь и повышенная температура.

Обзор матча "Рома" – "Торино"

Таким образом, римский клуб прервал трехматчевую серию без побед в Серии А. До этого "волки" проиграли "Фиорентине" (1:5) и "Интеру" (0:1), а также сыграли вничью с "Монцой" (1:1) .

После этой победы "Рома" (13 очков) поднялась на десятое место турнирной таблицы чемпионата Италии. "Торино" (14 баллов) находится на девятой позиции.

В следующем туре Серии А команда Довбика 3 ноября на выезде сыграет против "Вероны". В тот же день "быки" примут "Фиорентину".

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