Справились без Довбика: "Жирона" с Цыганковым сокрушила соперника в Кубке Испании

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика в выездном матче 1/32 финала Кубка Испании одержала разгромную победу над "Ориуэлой" со счетом 2:5 .

На 7-й минуте "бело-красные" вышли вперед усилиями Пабло Торре. Однако представитель четвертого испанского дивизиона ответил своими двумя голами и ушел на перерыв с минимальным преимуществом в счете.

Во втором тайме каталонцы сумели оформить камбэк. Кристиан Стуани отличился дублем, забив на 66-й и 74-й минутах. На 82-й минуте Порту отправил четвертый мяч в сетку ворот хозяев. А на 87-й минуте Валери установил окончательный счет матча, доведя дело до разгрома.

Отметим, что Цыганков начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на 83-й минуте. А вот Довбик вообще не попал в заявку на игру. Вероятно, главный тренер "Жироны" Мичел решил предоставить украинскому форварду отдых перед матчем 16-го тура Ла Лиги против "Барселоны", который состоится в воскресенье, 10 декабря.

Обзор матча "Ориуэла" – "Жирона"

После 15-го тура чемпионата Испании команда Довбика и Цыганкова (38 очков) занимает второе место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям лидеру – мадридскому "Реалу" украинского голкипера Андрея Лунина.

Ранее сообщалось, что дебютный гол Романа Яремчука вывел "Валенсию" в 1/16 финала Кубка Испании.

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