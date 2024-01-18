Справились без Довбика: "Жирона" с Цыганковым уверенно вышла в четвертьфинал Кубка Испании (видео)

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова обыграла "Райо Вальекано" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Испании. Поединок на "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 3:1 .

Подопечные Мичела вышли вперед на 15-й минуте встречи. Цыганков, который вернулся в стартовый состав "жиронцев" после травмы, сделал изысканную предголевую передачу в штрафную соперника, Порту прострелил, а Кристиан Стуани отправил мяч в ворота.

Очень быстро "бело-красные" укрепили свое преимущество. На 19-й минуте Стуани оформил дубль, реализовав пенальти.

А уже на 26-й минуте счет стал разгромным – Дэйли Блинд забил гол после передачи Порту.

Еще до перерыва гостям удалось отквитать один мяч – на 36-й минуте результативным ударом отличился Рэнди Нтека. Однако после этого счет матча уже не изменился.

Отметим, что Цыганков провел на поле 60 минут, после чего его заменил Валери. А вот Довбик из лавки для запасных так и не вышел, получив таким образом отдых перед следующими играми.

"Жирона" во второй раз в истории вышла в четвертьфинал Кубка Испании. Впервые подобное произошло в сезоне-2018/19.

Следующий матч "Жирона" сыграет в воскресенье, 21 января, дома против "Севильи" в чемпионате Испании. Сейчас команда Довбика и Цыганкова лидирует в Ла Лиге, имея 49 очков после 20 матчей.

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