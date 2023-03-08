Справились без Мудрика: "Челси" взял реванш у "Боруссии" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика победил дортмундскую "Боруссию" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 2:0 .

В первом тайме команда Грэма Поттера действовала гораздо активнее и создала немало моментов у ворот соперника. На 6-й минуте Жоау Фелиш в упор не сумел пробить голкипера "шмелей" с острого угла, а на 28-й Кай Хаверц ударом из пределов штрафной попал в ближнюю штангу.

На 38-й минуте "Челси" забил гол, но арбитр его отменил из-за офсайда у Рахима Стерлинга. Англичанин, находившийся перед этим в положении вне игры, с правого фланга штрафной пробил в голкипера, а дальше Хаверц мощным ударом от перекладины вколотил мяч в сетку.

Но уже через пять минут "синие" достигли желаемого. Бен Чилуэлл с левого фланга отдал передачу в штрафную, где Стерлинг с первой попытки не попал по мячу, но быстро сориентировался и пробил под перекладину.

На старте второго тайма "пенсионерам" удалось закрепить свое преимущество и выйти вперед в двухматчевом противостоянии. Чилуэлл попал в руку Мариусу Вольфу в штрафной "Боруссии" – арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти.

С первой попытки Хаверц попал в штангу, однако Данни Маккели приказал перебить 11-метровый, поскольку несколько игроков немецкого клуба забежали в штрафную до свистка. В этот раз Хаверц безукоризненно пробил в правый нижний угол.

На 75-й минуте лондонцы могли делать счет разгромным. Конор Галлахер, который вышел во втором тайме на замену, отправил мяч в пустые ворота после передачи Стерлинга, но перед этим Рахим был в офсайде.

Отметим, что Мудрик провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча

Первая встреча между клубами завершилась победой "черно-желтых" со счетом 1:0. Поэтому по сумме двух поединков (2:1) в четвертьфинал вышел лондонский клуб.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

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