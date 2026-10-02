Справились без Роналду: Португалия победила Данию в результативном матче Лиги наций

Сборная Португалии / © Associated Press

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Сборная Португалии на выезде победила Данию в матче третьего тура группы 4 дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Паркен" в Копенгагене завершился со счетом 2:4.

Уже на 13-й минуте встречи португальцы открыли счет — Жуан Канселу забил с передачи Гонсалу Рамуша.

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На 23-й минуте датчане отыгрались усилиями Миккеля Дамсгора. Но уже через две минуты Гонсалу Рамуш своим голом вернул гостям преимущество.

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В начале второго тайма Расмус Хойлунд восстановил паритет в игре. Однако на 67-й минуте команда Жорже Жезуша снова вышла вперед — отличился Витинья.

В конце встречи португальцы окончательно сняли вопрос о победителе — на 87-й минуте точный удар нанес Жоау Фелиш.

Интересно, что поединок рассудила украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

Отметим, что перед матчем с датчанами расположение сборной Португалии со скандалом покинул легендарный форвард Криштиану Роналду. В СМИ появилась информация о том, что 41-летний бомбардир решил завершить карьеру в национальной команде.

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В другом матче 3-го тура этого квартета Уэльс дома обыграл Норвегию (2:1).

После трех туров Португалия с 9 очками возглавляет эту группу. Дания, Норвегия и Уэльс имеют в своем активе по 3 балла.

В следующем туре Португалия примет Норвегию, а Дания в гостях сыграет против Уэльса. Оба поединка состоятся 4 октября.

Ранее сообщалось, что португальская федерация футбола сделала официальное заявление после скандала с Роналду.

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