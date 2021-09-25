Справились без Зинченко: "Манчестер Сити" нанес поражение "Челси" в главной битве тура АПЛ

Победный мяч в Лондоне в активе Габриэла Жезуса.

"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в центральном матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Напряженная дуэль на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне осталось за командой Хосепа Гвардиолы - 1:0.

Решающим стал гол Габриэла Жезуса на 53-й минуте противостояния. Бразильский нападающий с разворота мощно отправил мяч в сетку после того, как удар Жуана Канселу из-за пределов штрафной не нашел цели.

Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на игру из-за повреждения. Ранее Саша также пропустил поединки против "Саутгемптона" в АПЛ (0:0) и "Уикома" (6:1) в Кубке Лиги.

"Манчестер Сити" (13 очков) поднялся на второе место в АПЛ. "Челси" с таким же количеством очков занимает третье место.

В следующем туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы сыграет с "Ливерпулем", а "Челси" встретится с "Саутгемптоном". Перед этим клубы проведут матчи группового этапа Лиги чемпионов - "горожане" встретятся с ПСЖ, а "синие" будут противостоять "Ювентусу".

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