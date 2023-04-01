Справились и без Холанда: "Манчестер Сити" разбил "Ливерпуль" в погоне за "Арсеналом" (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы четырежды поразила ворота "мерсисайдцев".
"Манчестер Сити" на своем стадионе разгромил "Ливерпуль" в центральном матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 4:1.
Команда Юргена Клоппа вышла вперед на 17-й минуте усилиями Мохаммеда Салаха. Однако через десять минут "горожане" отыгрались – Хулиан Альварес замкнул прострел Джека Грилиша.
В начале второго тайма подопечные Хосепа Гвардиолы сумели забить еще два мяча – отличились Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган.
Точку в этой встрече на 74-й минуте поставил Грилиш, поразив ворота Алиссона после передачи Де Брюйне.
Отметим, что лучший бомбардир текущего сезона АПЛ Эрлинг Холанд не попал в заявку "горожан" на этот поединок из-за повреждения.
Обзор матча
"Манчестер Сити" (64 очка) занимает второе место в АПЛ, отставая от "Арсенала" украинца Александра Зинченко на пять баллов. "Ливерпуль" (42 пункта) находится на шестой позиции.
В следующем туре "небесно-голубые" 8 апреля на выезде сыграют с "Саутгемптоном". Команда Клоппа 4 апреля в гостях проведет перенесенный поединок 8-го тура с "Челси".
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