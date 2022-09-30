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Справился за минуту: украинец ярко нокаутировал соперника на турнире по кикбоксингу (видео)

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Справился за минуту: украинец ярко нокаутировал соперника на турнире по кикбоксингу (видео)

twitter.com/Delisketo

Украинский кикбоксер Роман Крыкля одержал зрелищную победу на турнире ONE Championship в Сингапуре.

30-летний украинский спортсмен в рамках полуфинала гран-при в хевивейте оказался сильнее бразильца Гуто Иносенте.

Крыкля, которому принадлежит пояс ONE Championship в полутяжелом весе, сумел досрочно завершить бой в свою пользу еще в стартовом раунде.

Уже на первой минуте поединка Роман серией мощных ударов заставил оппонента побывать на канвасе. Бразилец поднялся и продолжил бой, но очень быстро Крыкля продолжил избиение соперника у сетки. Рефери вмешался и остановил поединок.

В финале украинский боец встретится с иранцем Ираджей Азизпуром, который в другом полуфинале гран-при победил Бруно Чавеса из Бразилии. Финал между Криклей и Азизпуром состоится на одном из следующих турниров промоушена ONE Championship.

Добавим, что на профессиональном ринге Крикля выступает с 2011 года. В разные годы он становился чемпионом по версии Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а титул One Championship завоевал в ноябре 2019 года, нокаутировав марокканца Тарика Хабеза во втором раунде.

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