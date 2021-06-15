Спустя три месяца: вылетевший из УПЛ клуб неожиданно вернул бывшего тренера

Детали контракта не разглашаются.

Футбольный клуб "Минай" спустя почти три месяца после отставки Василия Кобина вернул его на пост главного тренера команды.

"Василий Кобин - главный тренер ФК "Минай". Он возвращается на эту должность, с которой ушел в марте этого года.

На этой неделе состоялись переговоры руководства клуба и Василия Кобина, по итогам которых и было принято соответствующее решение. Именно закарпатский специалист будет готовить команду к следующему сезону.

В тренерский штаб Василия Кобина будут входить Николай Цымбал, который до сих пор возглавлял команду, Дмитрий Кабачок, Владислав Микуляк и тренер вратарей Иван Остапов", - говорится в заявлении клуба.

Кобин впервые возглавил "Минай" летом 2019 года.

В первом же сезоне команда под руководством тренера добыла путевку в УПЛ и дошла до 1/2 финала Кубка Украины.

По итогам сезона-2020/2021 "Минай" финишировал последним в УПЛ и вылетел в Первую лигу.

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