Спутал Алиева с Зозулей: комментатор матча УПЛ допустил эпический "ляп" (видео)

Смешной эпизод случился во время поединка между "Колосом" и "Ингульцом".

Комментатор матча 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались ковалевский "Колос" и петровский "Ингулец", отметился курьезным фейлом.

Во время поединка телережиссер показал бывшего полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Алиева, который в форме ВСУ пришел вживую посмотреть игру на стадионе в Ковалевке. Однако комментатор ошибся и представил его как другого известного украинского футболиста Романа Зозулю.

"Роман Зозуля на наших экранах. Экс-нападающий национальной сборной Украины и "Днепра" сегодня посетил Ковалевку наблюдать за матчем вживую", - сказал комментатор в эфире.

На этот комментаторский "ляп" Алиев отреагировал у себя в Instagram.

"Какие феноменальные комментаторы у нас", - написал Алиев, опубликовав отрывок из трансляции.

Добавим, что сам матч завершился без голов - 0:0.

"Колос" имеет в активе 11 очков и поднялся на третье место турнирной таблицы УПЛ. "Ингулец" с тремя очками - в списке аутсайдеров чемпионата.

В следующем матче "Колос" сыграет с "Зарей". "Ингулец" встретится с "Днепром-1".

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