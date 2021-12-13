Спутал ринг с театром: рефери победного боя Ломаченко разорвал соцсети своей мимикой (видео)

Судья поединка продемонстрировал незаурядную актерскую игру.
Довольно странный инцидент произошел во время боя Василия Ломаченко с ганцем Ричардом Комми в ночь на 12 декабря в Нью-Йорке. Украинец показал отличный бокс и победил, однако не только он "зажигал" в ринге во время поединка.
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Свою минуту славы на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" получил рефери боя Стив Уиллис. Американец удивил зрителей своим поведением в одном из эпизодов. Пока украинец бомбил оппонента беспощадными ударами, Уиллис почему-то активно скалил свои зубы.
Видео удивительного момента разлетелось по Сети и быстро стало хитом.
Is it normal for #boxing referee to #grimace when he sees a barrage of punches? @VasylLomachenko #lomacommey #FreeJoeExotic pic.twitter.com/joVPd5EGd1— RedBloodedAmerican (@USAfarmhand) December 12, 2021
Добавим, что Уиллис в жизни работает не только рефери. В свободное от бокса время он зарабатывает деньги на стендап-шоу. Ранее Стив тоже позволял себе играть мимикой в ринге. Поэтому его прозвали самым забавным рефери в истории бокса.
Referee Steve Willis though @premierboxing @PBConFOX #PBConFOX #ThurmanLopez pic.twitter.com/HysYBGldH5— Will Blackmon (@WillBlackmon) January 27, 2019
Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко попал в громкий скандал из-за того, что в ринге праздновал победу над Комми не с флагом Украины. Поступок боксера жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.
- Ломаченко победил Комми единогласным решением судей - 117:110, 119:108, 119:108. В седьмом раунде Василий отправил африканца в нокдаун, но пожалел оппонента и не стал его добивать.
- Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.
- Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 - нокаутом). Это его четвертое поражение в карьере.
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