Спутал ринг с театром: рефери победного боя Ломаченко разорвал соцсети своей мимикой (видео)

Судья поединка продемонстрировал незаурядную актерскую игру.

Довольно странный инцидент произошел во время боя Василия Ломаченко с ганцем Ричардом Комми в ночь на 12 декабря в Нью-Йорке. Украинец показал отличный бокс и победил, однако не только он "зажигал" в ринге во время поединка.

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Свою минуту славы на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" получил рефери боя Стив Уиллис. Американец удивил зрителей своим поведением в одном из эпизодов. Пока украинец бомбил оппонента беспощадными ударами, Уиллис почему-то активно скалил свои зубы.

Видео удивительного момента разлетелось по Сети и быстро стало хитом.

Добавим, что Уиллис в жизни работает не только рефери. В свободное от бокса время он зарабатывает деньги на стендап-шоу. Ранее Стив тоже позволял себе играть мимикой в ринге. Поэтому его прозвали самым забавным рефери в истории бокса.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко попал в громкий скандал из-за того, что в ринге праздновал победу над Комми не с флагом Украины. Поступок боксера жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей - 117:110, 119:108, 119:108. В седьмом раунде Василий отправил африканца в нокдаун , но пожалел оппонента и не стал его добивать .

, но пожалел оппонента и . Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 - нокаутом). Это его четвертое поражение в карьере.

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