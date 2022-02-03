Спутали с охранником: новичок французского клуба шокировал одноклубника лишним весом

Игрок прибыл в расположение новой команды, набрав 20 кг.

Французский защитник Жорис Ньяньон, который в конце прошлого года свободным агентом присоединился к "Сент-Этьену", попал в курьезную ситуацию.

В сентябре "Севилья" досрочно расторгла с футболистом контракт из-за "непрофессионального подхода к работе" и проблем с физической формой. Ньяньон подписал соглашение с "Сент-Этьеном", а когда прибыл в расположение своей новой команды, оказалось, что он за последние месяцы набрал аж 20 кг.

Как утверждает So Foot со ссылкой на Le Parisien, один из новых одноклубников Ньяньона поначалу принял его за охранника. "Когда я увидел его в раздевалке, то подумал, что это охранник. Он был очень пухлым", - сказал один из футболистов французского клуба.

A teammate mistook Joris Gnagnon для здравоохранения после того, как 20kg прибыл при signing для Saint-Étienne pic.twitter.com/iM8R95Bniy — AFCON 2021 (@birdiefootball) February 2, 2022

Ньяньон является воспитанником французского "Ренна". За "Севилью" он выступал с 2018 по 2021 год.

В последний раз Жорис принимал участие в официальном матче в декабре 2020 года.

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