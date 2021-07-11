"Сработала карма": бурная реакция соцсетей на фиаско Макгрегора в бою с Порье

Фанаты поделились мыслями о главном поединке турнира UFC 264.
Болельщики активно отреагировали на поражение звездного ирландского бойца Конора Макгрегора в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.
ПОРЬЕ - МАКГРЕГОР: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ
В конце первого раунда Макгрегор неудачно сделал шаг назад и сломал ногу, после чего уже не смог продолжить бой. Рефери присудил Порье победу техническим нокаутом.
Примечательно, что после этого Макгрегора вынесли из октагона на носилках. Перед боем Конор предсказывал такую печальную судьбу своему сопернику, однако сам и поплатися за длинный язык. "Сработала карма", - убеждены фанаты.
ТСН Проспорт собрал интересные комментарии болельщиков на поражение Макгрегора от Порье.
Невезение — это, когда ты сам себя сломал голеностоп и победу в бою отдали втором— Умkа (@YmKaOK) July 11, 2021
Вот вы проснулись, а в мире сразу две новости!— Злой Спорт (@Angry_Sport) July 11, 2021
1. Месси наконец выиграл титул с Аргентиной
2. Макгрегор опять получил люлей от Порье и сломал ногу
Знаете, что объединяет эти события?
слезы
Макгрегор сказал что Порье вынесут на носилках из Октагона в итоги его вынеслы карма сработала— N`Pans (@ Pans1) July 11, 2021
Дастин Порье @DustinPoirier мужик поздравляю тебя с победой, да я фанат Конора но тебя я тоже считаю и люблю как бойца, ты хороший ударник, может давайте 4 бой серез года 1.5-2 а пока возьми Чемпионский пояс, МакГрегор будет более мативирован, вы дрались как настоящие львы, Respect!— Alexander (@TheSharpMMA) July 11, 2021
сначала: "Макгрегор пообещал убить Порье в Октагон" ©— шифровальщик штаба (@ _T222_) July 11, 2021
в результате: Порье поржал, но не умер. https://t.co/BlGiB9f27t
Конор МакГрегор оступился и сломал голеностоп в конце первого раунда боя с Дастином Порье.— АУРусс (@ Ruha37stg1) July 11, 2021
Бой остановлен решением врача. Победу техническим нокаутом присудили Порье.
Оруууу неистово pic.twitter.com/O0J0rq84L3
Когда думал, что не будешь спать все утро из-за насыщенного боя Конора и Порье— Sport24 (@ sport24_ru) July 11, 2021
Ты после того, как Макгрегор сломал ногу: pic.twitter.com/zlCBqiNpCC
Ожидаемый результат. Карма — это зеркало. Сказал Порье. Самый богатый человек в спорте. Конор МакГрегор Бесславные конец в Октагон.— Мысли Перзидента (@ VVP2_0) July 11, 2021
Ранее сообщалось, что Макгрегор сделал громкое заявление после ужасного перелома ноги в бою с Порье. Американец уже также прокомментировал необычную победу, отметив, что он избил Конора.
Отметим, что это была третья встреча Макгрегора и Порье в октагоне. Первый бой между Конором и Дастином состоялся 27 сентября 2014 года. Тогда ирландцу хватило менее двух минут, чтобы нокаутировать американца. В январе 2021 года бойцы сошлись во второй раз - Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.
- На счету 32-летнего Конора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).
- 32-летний Порье в ММА одержал 28 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.