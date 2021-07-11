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"Сработала карма": бурная реакция соцсетей на фиаско Макгрегора в бою с Порье

"Сработала карма": бурная реакция соцсетей на фиаско Макгрегора в бою с Порье

Associated Press

Фанаты поделились мыслями о главном поединке турнира UFC 264.

Болельщики активно отреагировали на поражение звездного ирландского бойца Конора Макгрегора в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

ПОРЬЕ - МАКГРЕГОР: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

В конце первого раунда Макгрегор неудачно сделал шаг назад и сломал ногу, после чего уже не смог продолжить бой. Рефери присудил Порье победу техническим нокаутом.

Примечательно, что после этого Макгрегора вынесли из октагона на носилках. Перед боем Конор предсказывал такую печальную судьбу своему сопернику, однако сам и поплатися за длинный язык. "Сработала карма", - убеждены фанаты.

ТСН Проспорт собрал интересные комментарии болельщиков на поражение Макгрегора от Порье.

Ранее сообщалось, что Макгрегор сделал громкое заявление после ужасного перелома ноги в бою с Порье. Американец уже также прокомментировал необычную победу, отметив, что он избил Конора.

Отметим, что это была третья встреча Макгрегора и Порье в октагоне. Первый бой между Конором и Дастином состоялся 27 сентября 2014 года. Тогда ирландцу хватило менее двух минут, чтобы нокаутировать американца. В январе 2021 года бойцы сошлись во второй раз - Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.

  • На счету 32-летнего Конора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).
  • 32-летний Порье в ММА одержал 28 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.