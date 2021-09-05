Сравнил с Мейвезером: Джошуа ответил скептикам Усика перед битвой с украинцем

Британский чемпион с большим уважением высказался о своем следующем сопернике.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком.

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По словам британца, не стоит недооценивать Усика из-за его габаритов. Эй Джей сравнил Сашу с легендарным американцем Флойдом Мейвезером, который был чемпионом мира в шести весовых категориях.

"Этот парень умеет боксировать, он серьезный претендент. Некоторые люди считают, что Усик не создан для супертяжелого веса из-за того, что он выступал на категорию ниже.

Но я не согласен с этим. Если бы все так работало, то у нас бы никогда не было таких парней, как Флойд Мейвезер, который шесть раз поднимался в весе и был чемпионом мира в шести весовых категориях.

Самое главное - это навыки и ум, концентрация и все такое. Усик уже дрался с супертяжеловесами, он боксировал в моем весе. Нельзя просто думать, что Усик недостаточно большой, ведь это никогда не было главным", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу "Тоттенхэма".

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

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Ранее ТСН Проспорт писал, что Джошуа выразил серьезные опасения перед боем с Усиком.

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