Сравнил с мошенником-наркоманом: тренер Дюбуа после боя обвинил Усика во лжи

Дон Чарльз, тренер британского боксера Даниэля Дюбуа, жестко раскритиковал чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика после поражения своего подопечного.

Тренер Дюбуа "наехал" на Усика из-за скандального эпизода в пятом раунде, когда британец мощным ударом попал украинцу ниже пояса, а рефери дал Александру несколько минут на восстановление.

Он заявил, что украинский боксер симулировал и сравнил Усика с мошенником, употребляющим наркотики.

"Усик гордится тем, что он религиозный человек. Его всегда можно увидеть крестящимся и молящимся. Я хочу знать, какому Богу он поклоняется, потому что ты не лжешь во имя Бога. Если он действительно религиозный человек, он должен публично выйти и сказать правду: "Я обманул".

Нет никакой разницы между ним и мошенником с наркотиками. Он солгал, он знает, что солгал", – сказал Чарльз в интервью IFL TV.

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Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF. Однако после боя Дюбуа заявил, что у него украли победу.

По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Промоутер британца Фрэнк Уоррен сообщил о намерениях обжаловать результат боя и потребовать назначения реванша.

Ранее сообщалось, что Усик остроумно прокомментировал скандальный удар Дюбуа ниже пояса.

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