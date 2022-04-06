Сравнил с украинскими солдатами: Луческу мощно мотивировал игроков "Динамо" перед благотворительными матчами

Румынский специалист подчеркнул, что его подопечные должны бороться на поле ради Украины.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу перед серией благотворительных поединков в поддержку украинского народа, который борется с российскими оккупантами, произнес мотивационную речь.

76-летний специалист обратился к своим подопечным во время одной из тренировок, призвав их бороться на футбольном поле так, как это делают украинские воины на поле боя.

"Если украинские солдаты героически борются на поле боя, то вы обязаны это делать на футбольном! Ради Украины и своего народа! Они (соперники - прим.) выйдут биться против вас так, будто это официальный матч в Лиге чемпионов", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Уже 12 апреля состоится первый благотворительный поединок киевлян с польской "Легией". Вырученные средства будут отправлены для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором. Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени. Транслировать матч будет телеканал 2+2.

Ранее сообщалось, что экс-футболист "Динамо" и "Шахтера" защищал Киев от оккупантов.

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