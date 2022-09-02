Сравнила со Второй мировой войной: Костюк объяснила свое неодобрение участия белоруски в благотворительном матче

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему была против того, чтобы экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко приняла участие в благотворительном мероприятии от US Open в поддержку Украины.

Костюк раскритиковала идею приглашения Азаренко на благотворительный матч от US Open для сбора средств на помощь Украине, который состоялся 24 августа. После возмущения со стороны украинской теннисистки организаторы не допустили белоруску к участию в мероприятии.

20-летняя украинка объяснила, почему категорически осудила участие представительницы страны-агрессора в теннисном мероприятии в поддержку Украины.

"Возможность участия Азаренко в мероприятии перед US Open в поддержку Украины? Представьте, что во времена Второй мировой немец хочет выступить на мероприятии, где собирают деньги для еврейского народа. Во время войны, а не после 70 лет. Не думаю, что евреи это поняли бы", - цитирует Костюк Tennis.com.

Также Марта призналась, что раньше общалась с игроками из РБ и Беларуси, однако теперь они просто обходят ее стороной, не высказываясь публично о полномасштабном вторжении в Украину.

"У меня были личные отношения с несколькими российскими и белорусскими теннисистами, но они теперь не подходят ко мне. У некоторых теннисисток из стран-оккупантов есть очень большие фанатские базы со всех уголков мира. В такие трудные времена они имеют большую базу поклонников и не используют ее должным образом. Не распространяют месседж о том, что они не поддерживают убийства, изнасилования, геноцид, который происходит, вроде: "Я этого не поддерживаю и никогда не буду...", - сказала Костюк.

Напомним, накануне Костюк отказалась пожать руку Азаренко после матча второго круга US Open.

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