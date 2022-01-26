Сравнили с Мбаппе: "Бавария" сообщила об уходе футболиста, с которым выиграла 13 трофеев

Никлас Зюле простится с мюнхенцами в конце сезона.

Защитник "Баварии" Никлас Зюле покинет мюнхенский клуб по окончании текущего сезона.

Об этом заявил глава правления "Баварии" Оливер Кан. По его словам, мюнхенцы сделали 26-летнему немцу предложение по продлению контракта, но футболист ответил отказом.

Кан сравнил ситуацию, в которой оказался "Рекордмастер", с ПСЖ и форвардом парижан Килианом Мбаппе. Самый дорогой футболист мира, как и Зюле, до сих пор не продлил соглашение со своим клубом и, вероятно, свободным агентом покинет французский клуб этим летом.

"Конечно, это неприятно. Переговоры с Никласом продолжались несколько месяцев - клуб сделал ему очень хорошее предложение, но иногда бывает так, что стороны не достигли согласия. В "Баварии" он стал одним из лучших центральных защитников, демонстрируя невероятную игру в течение пяти лет.

Думаю, что клуб всегда с уважением относился к нему. То, что мы потеряем Зюле бесплатно, не очень хорошо, но "Бавария" не является единственным клубом, который оказался в такой ситуации. Вспомните хотя бы Килиана Мбаппе. На рынке такое случается.

Все нормально. "Бавария" всегда оставалась на вершине, даже не тратя больших средств. Кем мы заменим Зюле? Есть Лукас Эрнандес, Упамэкано, Павар может сыграть в центре. Не забывайте о Куасси", - цитирует Кана Bayern&Germany.

В текущем сезоне Зюле принял участие в 25 матчах мюнхенцев во всех турнирах, отличился одной результативной передачей.

За 5 лет у "Баварии" защитник выиграл с мюнхенским клубом 13 трофеев, в том числе четыре титула Бундеслиги, два - Кубка Германии, четыре - Суперкубка страны, по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

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