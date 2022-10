"Сражались за весь украинский народ": что сказали игроки и тренер "Шахтера" после упущенной победы над "Реалом"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич и его подопечные прокомментировали ничью с мадридским "Реалом" (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" вели в счете благодаря голу Александра Зубкова, но на последних секундах драматично упустили победу.

На послематчевой пресс-конференции наставник дончан похвалил свою команду, заявив, что это была лучшая игра в исполнении его подопечных с тех пор, как он возглавил "Шахтер" летом этого года.

"Я немного старше и дольше в футболе. Игроки расстроены, грустны, но если ты грустишь, что не обыграл "Реал", то это значит, что мы на хорошем пути. Проект, который мы начали три месяца назад, не выглядел даже проектом, а сейчас мы сражаемся на равных с лучшим клубом мира - это только заслуга футболистов. Я получил удовольствие от каждой секунды матча, глядя на команду, глядя на молодых ребят. Как они борются - это то, о чем я говорил: в такое непростое время они сражаются за весь украинский народ.

С точки зрения результата - это футбол, и мы должны принять это как неотъемлемую часть футбола. Однако по самой игре, как мне лично говорил сам Карло Анчелотти, мы заслужили сегодня победу. И особенно такая возможность, которую имел Лассина Траоре, - жаль, не удалось ее реализовать. Ты идешь на 2:0 и заканчиваешь матч. Индивидуальность, храбрость, смелость, решительность против такого оппонента в течение большей части матча - это меня радует как тренера. Есть такая поговорка: From zero to hero. С нуля начали, а стали героями. Это действительно герои. Для меня они - герои. Одно очко, но потом вы увидите, что это огромное очко. У меня сейчас такое ощущение, что мы потеряли два очка, и это действительно так. Когда тебе забивают на последних секундах, это огорчает. Но правда и то, что вы сказали: до матча кто бы мог думать об этом очке? Ты думаешь о победе как спортсмен, но всегда понимаешь, против кого играешь.

В целом и в построении атаки, и с мячом, и без мяча мы сделали выводы из последнего матча, из того мандража, который был на "Бернабеу", внесли коррективы. И гораздо легче было играть, ведь мы чувствовали стадион, поддержку болельщиков, которая нас несла и добавляла адреналина. Мы были гораздо компактнее, достаточно солидно отыграли в обороне, кроме того последнего эпизода, который в большинстве своем является случайностью, чем каким-либо комбинированным действием. Жаль, однако это очень важное очко для нас, учитывая, что "Селтик" проиграл "Лейпцигу". Теперь они должны будут ехать в Мадрид к "Реалу", и мы имеем достаточно большие шансы, чтобы выйти из группы, если будем играть так же дальше. Это лучшая наша игра, абсолютно лучшая игра в течение трех месяцев после начала нового проекта. Это просто наше светлое будущее", - цитирует хорватского специалиста официальный сайт "Шахтера".

Результат встречи в Варшаве также прокомментировал полузащитник "горняков" и автор забитого мяча в ворота "Реала" Александр Зубков.

"Если бы до игры кто-то сказал, что мы заработаем одно очко, все были бы счастливы. Но проигрывать такие матчи на 95-й минуте очень досадно. Однако очко в копилку, двигаемся дальше. После выездного матча мы много общались с тренером. Он показывал нам наши ошибки и слабые места "Реала". Наша игра была увереннее, мы создали больше моментов и могли больше забить.

Все следят за новостями и очень переживают за Украину и свои семьи. Вчера тренер дал такой спич команде, что все выходили на матч с мыслями об Украине. В перерыве тренеры подсказали нам, как лучше выходить из обороны. В первом тайме была нервозность, а во второй половине мы были более убедительны и уверены в себе. Ощущения от результата двоякие", - сказал Зубков в комментарии Tribuna.com.

Итоги матча также подвел хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко, которого УЕФА признал лучшим игроком поединка против "Реала".

"Опечаленные результатом, но если бы перед игрой нам сказали, что мы заработаем одно очко, мы были бы счастливы. Но из-за того, как складывался матч, мы немного расстроены. На пять добавленных минут отреагировали спокойно, пытались терпеть. Но не дотерпели, так бывает, очень досадно, но это футбол.

Такие матчи придают уверенности, что мы тоже можем и умеем играть в футбол, очень хороший футбол. Думаю, будем прогрессировать с каждым матчем", - сказал Бондаренко в комментарии Tribuna.com.

Добавим, что в другом матче четвертого тура в группе F шотландский "Селтик" дома уступил "РБ Лейпцигу" - 0:2 .

После четырех туров "Шахтер" с 5 очками находится на третьем месте в своей группе. Лидирует "Реал" с 10 баллами. РБ "Лейпциг" с шестью пунктами занимает второе место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет.

Поединки 5-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Селтик" - "Шахтер", РБ "Лейпциг" - "Реал".

