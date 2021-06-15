Сражение фаворитов: сборная Франции выиграла важнейший матч у Германии на Евро-2020

Судьбу встречи решил нелепый автогол.

Сборная Франции обыграла команду Германии в стартовом матче группы F на Евро-2020. Поединок на "Арене Мюнхен" завершился со счетом 1:0.

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Матч получился достаточно интересным - команды показывали высокие скорости, несмотря на то, что в итоге был забит всего один мяч.

Associated Press

Французы могли забивать еще до того, как на 20-й минуте встречи Матс Хуммельс, прерывая прострел Лукаса Эрнандеса, неуклюже отправил мяч в свои ворота.

Так, несколькими минутами ранее огорчить Мануэля Нойера могли Поль Погба и Килиан Мбаппе. Но первый пробил головой выше ворот, а мощный удар второго отразил вратарь немцев.

Associated Press

После перерыва великолепный момент, чтобы сравнять счет, упустил Серж Гнабри. Он, пробивая с нескольких метров после навеса Робина Госенса, отправил мяч над перекладиной.

Хотя несколькими минутами ранее счет мог стать 2:0, когда Адриан Рабьо, выйдя под углом к воротам на свидание с Нойером, попал в штангу.

Associated Press

Тренер немцев Йоахим Лев попытался спасти ситуацию с помощью замен, но избежать поражения немцы так и не смогли. Французы одержали справедливую победу, сделав серьезный шаг на пути к 1/8 финала.

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Соперниками Франции и Германии в группе F являются команды Португалии и Венгрии.

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