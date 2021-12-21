Звезда команды Шевченко в Серии А стал жертвой ограбления

Дом Сирига обокрали во время неудачного матча в чемпионате Италии.
В рамках 18-го тура Серии А "Дженоа" отправилась в гости в "Лацио" и потерпела поражение — 3:1.
Просто во время этого поединка в квартиру вратаря команды Андрея Шевченко Сальваторе Сиригу проникли преступники, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Сиригу ограбила известная банда "Акробаты", которая отделывает дома, забираясь снаружи трубами в окна.
Когда сработала сигнализация, в дом выехала полиция, но уже зафиксировала только факт ограбления. "Акробаты" вынесли золотые и серебряные украшения.
На этой неделе от ограблений пострадали еще два итальянских футболиста — игрок "Наполи" Адам Унас и эксфорвард "Удинезе" Антонио Ди Натале.
- "Дженоа" с 10 очками продолжает уходить в зоне вылета из Серии А. Команда Шевченко опустилась с 18-го места на 19-е. Правда, от спасительной 17-й строчки генуэзцев отделяют всего два балла.
- В 19-м туре внутреннего первенства "грифоны" 21 декабря примут "Аталанту" Руслана Малиновского.
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