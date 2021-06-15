Сразу шесть переломов: стал известен диагноз чудовищной травмы игрока сборной Бельгии, полученной в матче с Россией

Футболисту придется лечь "под нож".

Стал известен точный диагноз травмы, которую в матче 1-го тура группы B Евро-2020 с командой России, получил защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань.

Изначально предполагалось, что 25-летний футболист получил двойной перелом глазницы, однако углубленное обследование выявило у него сразу шесть переломов на лице.

Сегодня игроку должны сделать сложную операцию, которая будет длиться от двух до четырех часов, сообщает RTBF.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Сборная Бельгии разгромила Россию со счетом 3:0. Их соперниками по группе являются команды Дании и Финляндии .

разгромила Россию со счетом 3:0. Их соперниками по группе являются команды и . В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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Как сообщал ранее ТСН Проспорт, российские фанаты едкими постами отреагировали на позор своей сборной на Евро-2020.

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