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Сразу шесть переломов: стал известен диагноз чудовищной травмы игрока сборной Бельгии, полученной в матче с Россией

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Сразу шесть переломов: стал известен диагноз чудовищной травмы игрока сборной Бельгии, полученной в матче с Россией

Associated Press

Футболисту придется лечь "под нож".

Стал известен точный диагноз травмы, которую в матче 1-го тура группы B Евро-2020 с командой России, получил защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань.

Изначально предполагалось, что 25-летний футболист получил двойной перелом глазницы, однако углубленное обследование выявило у него сразу шесть переломов на лице.

Сегодня игроку должны сделать сложную операцию, которая будет длиться от двух до четырех часов, сообщает RTBF.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
  • Сборная Бельгии разгромила Россию со счетом 3:0. Их соперниками по группе являются команды Дании и Финляндии.
  • В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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Как сообщал ранее ТСН Проспорт, российские фанаты едкими постами отреагировали на позор своей сборной на Евро-2020.