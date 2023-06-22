Сразу "золото": Украина завоевала первую медаль на Европейских играх-2023

Людмила Лузан и Валерия Терета выиграли 500-метровку на каноэ-двойке.
Сборная Украины завоевала первую медаль Европейских игр 2023 года, которые 21 июня начались в польском Кракове.
"Золото" в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров выбороли Людмила Лузан и Валерия Терета.
Украинский экипаж одержал победу в финале, показав время 1:58.233. Серебряные награды получили испанки Антия Хакоме и Мария Корбера (1:58.506), а бронзовые – Гьяда Брагато и Бьянка Надь из Венгрии (1:59.163).
Очень быстро украинская сборная выиграла еще одно "золото" на Европейских играх-2023. Дуэт Олег Кухарик / Игорь Трунов выиграл соревнования на байдарке-двойке на дистанции 500 метров.
Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили на Европейские игры-2023 из-за войны в Украине.
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