Сразу "золото": Украина завоевала первую медаль на Европейских играх-2023

Людмила Лузан и Валерия Терета выиграли 500-метровку на каноэ-двойке.

Сборная Украины завоевала первую медаль Европейских игр 2023 года, которые 21 июня начались в польском Кракове.

"Золото" в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров выбороли Людмила Лузан и Валерия Терета.

Украинский экипаж одержал победу в финале, показав время 1:58.233. Серебряные награды получили испанки Антия Хакоме и Мария Корбера (1:58.506), а бронзовые – Гьяда Брагато и Бьянка Надь из Венгрии (1:59.163).

Очень быстро украинская сборная выиграла еще одно "золото" на Европейских играх-2023. Дуэт Олег Кухарик / Игорь Трунов выиграл соревнования на байдарке-двойке на дистанции 500 метров.

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили на Европейские игры-2023 из-за войны в Украине.

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