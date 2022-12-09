"Среди всех у него лучшие шансы": промоутер Фьюри назвал единственного боксера, способного одолеть британца

Менеджер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Боб Арум назвал наиболее опасного соперника для своего подопечного.

По его мнению, больше всего шансов победить британца имеет украинский обладатель титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик.

"Очень сложно даже представить сверхтяжеловеса, который действительно может конкурировать с Фьюри. Я думаю, что среди всех у Усика самые лучшие шансы", – сказал глава Top Rank в интервью FightHype.

Также промоутер выразил надежду, что уже на следующей неделе бой Усик – Фьюри будет анонсирован.

"Я думаю, что оба бойца хотят сразиться, и это большой шаг в правильном направлении. Мы выслушиваем предложения по всему миру. Надеюсь, что на следующей неделе мы анонсируем бой. Поединок может состояться на Ближнем Востоке или на "Уэмбли" перед глазами 95 тысяч человек "В настоящее время британские болельщики поддерживают бокс так, как больше нигде в мире. Мы собрали 65 тысяч фанатов на бою Фьюри — Чисора, и это был аншлаг. Нам разрешили впустить на стадион всего 60 тысяч человек", — сказал он.

Напомним, после своей победы над Дереком Чисорой Фьюри вызывающе вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

Ожидается, что поединок состоится в начале 2023 года. Стороны пока не подписали контракт на бой, поэтому он не утвержден официально.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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