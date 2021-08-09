"Средств нет, было не за что везти": личный тренер легкоатлетки Килипко отреагировал на скандал со своей подопечной

"Средств нет, было не за что везти": личный тренер легкоатлетки Килипко отреагировал на скандал со своей подопечной

Реакция наставника на нашумевшую историю.

Виктор Иванович Шевцов, личный тренер прыгуньи с шестом Марины Килипко, прокомментировал скандал со своей подопечной, которой обещали, что с ней на Олимпиаду-2020 в Токио поедет ее наставник, но в итоге в столицу Японии спортсменка отправилась одна.

"Марина, надеялась, что я поеду, и я сам надеялся. Мне никто ничего не говорил, что я не поеду. Потом прошел какой-то промежуток времени, через две-три недели я узнал у Марины, что существует группа.

Ну как, она знала и я знал, что вроде бы мы едем. Спрашиваю у нее: "Марина, когда мы будем ехать и так далее?" Она говорит: "А что, вы не знаете?" Я говорю: "Нет". "А что, вас нету в созданной группе олимпийцев, которые едут?" Говорю: "Нет". Она: "Ну сейчас я буду звонить главному тренеру".

Это приблизительно было дней за 10 до Олимпиады. Она позвонила, и ей сказали, что не переживай, мы будем стараться решить этот вопрос. И все. И потом через три дня уже опубликовали списки, кто едет.

Я знал, что ситуация очень такая тяжелая финансовая у Федерации. Там сократили ставки у спортсменов и так далее, то есть с финансированием это связано. Ну я думал, что так, значит нет средств, не за что везти", - сказал тренер.

Килипко выступает в секторе для прыжков с шестом.

На Олимпиаде в Токио Марина стала 5-й, хотя, как призналась, с тренером могла бы выступить лучше.

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