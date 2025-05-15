Срна оценил драматическую победу "Шахтера" над "Динамо" в финале Кубка Украины

Дарио Срна (второй слева) / © ФК Шахтер

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Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" в финальном матче Кубка Украины сезона-2024/25.

Основное и дополнительное время поединка на Центральном стадионе в Житомире завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти точнее оказались "горняки" – 6:5 .

После завершения матча Срна поделился впечатлениями от завоевания трофея в интервью для УПЛ ТВ.

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"Не могу сказать, что сумасшедшая игра. Качество игры было сегодня на высоком уровне. Что касается "Шахтера", "Динамо" не буду обсуждать. Было очень высокое давление сегодня на футболистов. Оно сделалось само собой, потому что чемпионат мы проиграли. Проиграли по делу, находимся на третьем месте.

Это был большой шанс зацепиться за трофей, Лигу Европы. Поздравляю всю команду, тренерский штаб. Очень важная победа и очень важный трофей.

Мы сегодня должны были выиграть на миллиард процентов. Мы не можем оставить такой клуб, с такими болельщиками, с таким президентом год без трофея. Провалили сезон в чемпионате, не могли себе позволить проиграть и Кубок.

Но не могу сказать, что сегодня была топовая игра с нашей стороны, "Динамо" не буду обсуждать. Самое важное, что у нас Кубок в руках", – сказал Срна.

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"Шахтер" завоевал 15-й Кубок Украины в своей истории и обновил рекорд по количеству побед в турнире. "Динамо" выигрывало этот трофей 13 раз.

Также "Шахтер" обошел "Динамо" по трофеям на внутренней арене во времена независимости Украины.

Благодаря победе в Кубке Украины донецкий клуб завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Отметим, что "Динамо" продлило свою безвыигрышную серию в матчах с "Шахтером" до девяти поединков подряд. В последний раз "бело-синие" побеждали "горняков" 17 апреля 2021 года.

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Ранее сообщалось, что эмоциями после победы своей команды в финале Кубка Украины поделился главный тренер "горняков" Марино Пушич.

Также на триумф "Шахтера" в Кубке Украины отреагировал капитан "оранжево-черных" Николай Матвиенко.

Кроме того, о завоевании Кубка Украины высказался вратарь дончан Дмитрий Ризнык, который совершил решающий сейв в серии пенальти.

Победу над "Динамо" и завоевание Кубка Украины прокомментировал и полузащитник "горняков" Георгий Судаков.

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Напомним, фанаты "Шахтера" сожгли флаги России и "ДНР" на финале Кубка Украины.