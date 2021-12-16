"Срочно нужен переводчик": Усик заговорил на неизвестном языке и рассмешил промоутера Джошуа (видео)

Украинец отметился забавным поступком в Дубае.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик встретился с промоутером Энтони Джошуа — Эдди Гирном на Всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае.

Украинец решил комично вмешаться в общение промоутера с журналистами. Усик подошел к Гирну, обнял его и неожиданно обратился к прессе на неизвестном языке.

Напомним, что Усику предстоит встретиться с Джошуа в реванше. Точной даты боя еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируют на март 2022 года. Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

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