США — Бельгия: букмекеры сделали прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2026

США — Бельгия / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 7 июля, сборные США и Бельгии встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на стадионе "Lumen Field" в американском Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

США заняли первое место в группе D, разгромив Парагвай (4:1), обыграв Австралию (2:0) и проиграв Турции (2:3). В 1/16 финала американцы уверенно победили Боснию и Герцеговину (2:0).

Реклама

Бельгия финишировала первой в квартете G, сыграв вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также разбив Новую Зеландию (5:1). В 1/16 финала бельгийцы совершили безумный камбэк и в экстра-таймах одолели Сенегал (3:2).

Прогноз букмекеров на матч США — Бельгия

Совсем незначительным фаворитом матча букмекеры считают сборную США. На победу хозяев Мундиаля в основное время можно поставить с коэффициентом 2,54. Ничья — 3,60. Выигрыш бельгийцев — 2,71.

На выход американцев в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,80. Проход Бельгии в следующую стадию — 1,86.

Победитель пары США — Бельгия в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Португалия — Испания.

Реклама

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Роналду установил исторический бомбардирский рекорд чемпионатов мира.

Также мы рассказывали, что Роналду посвятил победу над Хорватией экс-партнеру, который погиб в автокатастрофе.

Новости партнеров