США — Босния и Герцеговина: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная США по футболу / © Associated Press

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В четверг, 2 июля, сборная США сыграет с командой Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "Levi's Stadium" в американском городе Санта-Клара. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

США заняли первое место в группе D, разгромив Парагвай (4:1), обыграв Австралию (2:0) и проиграв Турции (2:3).

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Босния и Герцеговина финишировала третьей в квартете B, сыграв вничью с Канадой (1:1), разгромно проиграв Швейцарии (1:4) и обыграв Катар (3:1).

Прогноз букмекеров на матч США — Босния и Герцеговина

Фаворитом матча букмекеры считают сборную США, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 1,40. Ничья — 5,00. Выигрыш боснийцев — 8,00.

На выход американцев в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,20. Проход Боснии и Герцеговины в следующую стадию — 4,50.

Победитель пары США — Босния и Герцеговина в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Бельгия — Сенегал.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что определена первая пара 1/8 финала ЧМ-2026.

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