США в меньшинстве победили Боснию и Герцеговину, выйдя в 1/8 финала ЧМ-2026

США — Босния и Герцеговина / © Associated Press

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Сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "Levi's Stadium" в американском городе Санта-Клара завершился со счетом 2:0 .

Американцы открыли счет в конце первого тайма — на 45-й минуте Фоларин Балогун пробил между ног голкиперу боснийцев Николе Василю.

США — Босния и Герцеговина / © Associated Press

США — Босния и Герцеговина / © Associated Press

До этого Балогун также отличился забитым мячом, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

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Во втором тайме сборная США осталась в меньшинстве. На 64-й минуте Балогун получил прямую красную карточку за жесткий фол — наступил на ногу Тарику Мухаремовичу сзади на левом фланге атаки.

США — Босния и Герцеговина / © Associated Press

США — Босния и Герцеговина / © Associated Press

США — Босния и Герцеговина / © Associated Press

На 79-й минуте команда Маурисио Почеттино могла вдесятером увеличивать свое преимущество в счете, но гол Кристиана Пулишича был отменен из-за офсайда.

В конце концов на 82-й минуте американцы забили во второй раз — Малик Тильман красивым ударом со штрафного с левого фланга закрутил мяч в ближний угол.

США — Босния и Герцеговина / © Associated Press

Таким образом, сборная США вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сразится с Бельгией, которая на старте плей-офф совершила невероятный камбэк и в экстра-таймах одолела Сенегал (3:2).

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США заняли первое место в группе D, разгромив Парагвай (4:1), обыграв Австралию (2:0) и проиграв Турции (2:3).

Босния и Герцеговина финишировали третьей в квартете B, сыграв вничью с Канадой (1:1), разгромно проиграв Швейцарии (1:4) и обыграв Катар (3:1).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Англия совершила камбэк против ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

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