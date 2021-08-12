США - вторые по размеру выплаченных призовых за Олимпиаду в Токио: Украина - за пределами топ-10

США - вторые по размеру выплаченных призовых за Олимпиаду в Токио: Украина - за пределами топ-10

Американцы неожиданно уступили пальму первенства в рейтинге.

Сборная США, несмотря на свое итоговое лидерство в медальном зачете Олимпийских игр-2020 в Токио, по размеру выплаченных призовых спортсменам оказалась лишь на втором месте среди всех стран-участниц соревнований.

Американцы в сумме за 113 выигранных медалей (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых) выложили своим атлетам 7,84 миллиона долларов.

Лидером рейтинга стала Италия, завоевавшая 40 наград (10 золотых, 10 серебряных и 20 бронзовых). Она выплатила 9,07 миллиона долларов, сообщает Forbes.

Третьей стала Франция, потратившая на призовые спортсменам 6,51 миллиона долларов. В активе страны 33 медали (10 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых).

Украина выплатила своим призерам менее одного миллиона долларов и в рейтинг не попала.

Топ-10 стран по сумме общих призовых на Олимпиаде-2020

1. Италия – 9,07 миллиона долларов

2. США – 7,84

3. Франция – 6,51

4. Венгрия – 5,64

5. Тайвань – 4,92

6. Япония – 4,03

7. Испания – 2,55

8. Турция – 2,26

9. Сербия – 2,01

10. Гонконг – 1,93

Отмечается, что информацию на запрос издания не предоставили Китай и Россия. Первый в медальном зачете стал вторым, а РФ - пятой. Отмечается, что Китай, вероятно, возглавил бы этот рейтинг, так как размер призовых в стране был значительно выше, нежели у США.

Некоторые же участники соревнований в Токио, такие как Великобритания, Норвегия, Швеция и Новая Зеландия вовсе не выплачивают своим спортсменам премиальные за выигранные медали.

Олимпийские игры-2020 проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Всего было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

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