США - вторые по размеру выплаченных призовых за Олимпиаду в Токио: Украина - за пределами топ-10

Американцы неожиданно уступили пальму первенства в рейтинге.
Сборная США, несмотря на свое итоговое лидерство в медальном зачете Олимпийских игр-2020 в Токио, по размеру выплаченных призовых спортсменам оказалась лишь на втором месте среди всех стран-участниц соревнований.
Американцы в сумме за 113 выигранных медалей (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых) выложили своим атлетам 7,84 миллиона долларов.
Лидером рейтинга стала Италия, завоевавшая 40 наград (10 золотых, 10 серебряных и 20 бронзовых). Она выплатила 9,07 миллиона долларов, сообщает Forbes.
Третьей стала Франция, потратившая на призовые спортсменам 6,51 миллиона долларов. В активе страны 33 медали (10 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых).
Украина выплатила своим призерам менее одного миллиона долларов и в рейтинг не попала.
Топ-10 стран по сумме общих призовых на Олимпиаде-2020
1. Италия – 9,07 миллиона долларов
2. США – 7,84
3. Франция – 6,51
4. Венгрия – 5,64
5. Тайвань – 4,92
6. Япония – 4,03
7. Испания – 2,55
8. Турция – 2,26
9. Сербия – 2,01
10. Гонконг – 1,93
Отмечается, что информацию на запрос издания не предоставили Китай и Россия. Первый в медальном зачете стал вторым, а РФ - пятой. Отмечается, что Китай, вероятно, возглавил бы этот рейтинг, так как размер призовых в стране был значительно выше, нежели у США.
Некоторые же участники соревнований в Токио, такие как Великобритания, Норвегия, Швеция и Новая Зеландия вовсе не выплачивают своим спортсменам премиальные за выигранные медали.
- Олимпийские игры-2020 проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
- Всего было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.