Стадионы ЧМ-2026 по футболу: что нужно знать об аренах, на которых будут играть матчи Мундиаля

Arrowhead Stadium / © Associated Press

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С 11 июня по 19 июля состоится финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу. Его будут принимать сразу три страны — США, Мексика и Канада.

Участниками Мундиаля станут 48 сборных — наибольшее количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Матч-открытие чемпионата мира состоится 11 июня в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

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В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.

Рассказываем вам обо всех 16 стадионах, на которых состоятся матчи ЧМ-2026 по футболу, а также перечисляем матчи, которые они будут принимать.

AT&T Stadium

Город: Арлингтон, США

Вместимость: 80 000 зрителей

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Матчи: группового этапа Нидерланды — Япония, Англия — Хорватия, Аргентина — Австрия, Япония — Швеция, Иордания — Аргентина; два матча 1/16 финала; один матч 1/8 финала; один полуфинал.

AT&T Stadium / © Associated Press

AT&T Stadium / © Associated Press

MetLife Stadium

Город: Нью-Йорк, США

Вместимость: 82 500 зрителей

Матчи: группового этапа Бразилия — Марокко, Франция — Сенегал, Норвегия — Сенегал, Эквадор — Германия, Панама — Англия; один матч 1/16 финала; один матч 1/8 финала; финал.

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MetLife Stadium / © Associated Press

MetLife Stadium / © Associated Press

MetLife Stadium / © Associated Press

Mercedes-Benz Stadium

Город: Атланта, США

Вместимость: 83 000 зрителей

Матчи: группового этапа Испания — Кабо-Верде, Чехия — ЮАР, Испания — Саудовская Аравия, Марокко — Гаити, ДР Конго — Узбекистан; один матч 1/16 финала; один матч 1/8 финала; один полуфинал.

Mercedes-Benz Stadium / © Associated Press

Mercedes-Benz Stadium / © Associated Press

Arrowhead Stadium

Город: Канзас-Сити, США

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Вместимость: 76 416 зрителей

Матчи: группового этапа Аргентина — Алжир, Эквадор — Кюрасао, Тунис — Нидерланды, Алжир — Австрия; один матч 1/16 финала; один четвертьфинал.

Arrowhead Stadium / © Associated Press

Arrowhead Stadium / © Associated Press

Arrowhead Stadium / © Associated Press

NRG Stadium

Город: Хьюстон, США

Вместимость: 72 220 зрителей

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Матчи: группового этапа Германия — Кюрасао, Португалия — ДР Конго, Нидерланды — Швеция, Португалия — Узбекистан, Кабо-Верде — Саудовская Аравия; один матч 1/16 финала; один матч 1/8 финала.

NRG Stadium / © Associated Press

Levi's Stadium

Город: Санта-Клара, США

Вместимость: 75 000 зрителей

Матчи: группового этапа Катар — Швейцария, Австрия — Иордания, Турция — Парагвай, Иордания — Алжир, Парагвай — Австралия; один матч 1/16 финала.

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Levi's Stadium / © Associated Press

Levi's Stadium / © Associated Press

SoFi Stadium

Город: Инглвуд, США

Вместимость: 70 240 зрителей

Матчи: группового этапа США — Парагвай, Иран — Новая Зеландия, Швейцария — Босния и Герцеговина, Бельгия — Иран, Турция — США; два матча 1/16 финала; один четвертьфинал.

SoFi Stadium / © Associated Press

SoFi Stadium / © Associated Press

Lincoln Financial Field

Город: Филадельфия, США

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Вместимость: 69 796 зрителей

Матчи: группового этапа Кот-д'Ивуар — Эквадор, Бразилия — Гаити, Франция — Ирак, Кюрасао — Кот-д'Ивуар, Хорватия — Гана; один матч 1/8 финала.

Lincoln Financial Field / © Associated Press

Lincoln Financial Field / © Associated Press

Lumen Field

Город: Сиэтл, США

Вместимость : 68 740 зрителей

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Матчи: группового этапа Бельгия — Египет, США — Австралия, Босния и Герцеговина — Катар, Египет — Иран, один матч 1/16 финала; один матч 1/8 финала.

Lumen Field / © Associated Press

Lumen Field / © Associated Press

Gillette Stadium

Город: Бостон, США

Вместимость: 64 628 зрителей

Матчи: группового этапа Гаити — Шотландия, Ирак — Норвегия, Шотландия — Марокко, Англия — Гана, Норвегия — Франция; один матч 1/16 финала; один четвертьфинал.

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Gillette Stadium / © Associated Press

Gillette Stadium / © Associated Press

Hard Rock Stadium

Город: Майами, США

Вместимость: 67 518 зрителей

Матчи: группового этапа Саудовская Аравия — Уругвай, Уругвай — Кабо-Верде, Шотландия — Бразилия, Колумбия — Португалия, один матч 1/16 финала; один четвертьфинал; матч за "бронзу".

Hard Rock Stadium / © Associated Press

Hard Rock Stadium / © Associated Press

Estadio Azteca

Город: Мехико, Мексика

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Вместимость: 87 523 зрителя

Матчи: группового этапа Мексика — ЮАР, Узбекистан — Колумбия, Чехия — Мексика; один матч 1/16 финала; один матч 1/8 финала.

Estadio Azteca / © Associated Press

Estadio Azteca / © Associated Press

Estadio BBVA

Город: Гуадалупе, Мексика

Вместимость: 53 500 зрителей

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Матчи: группового этапа Швеция — Тунис, Тунис — Япония, ЮАР — Южная Корея; один матч 1/16 финала.

Estadio BBVA / © Associated Press

Estadio BBVA / © Associated Press

Estadio Akron

Город: Сапопан, Мексика

Вместимость: 49 850 зрителей

Матчи: группового этапа Южная Корея — Чехия, Мексика — Южная Корея, Колумбия — ДР Конго, Уругвай — Испания.

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Estadio Akron / © Associated Press

Estadio Akron / © Associated Press

BC Place

Город: Ванкувер, Канада

Вместимость: 54 500 зрителей

Матчи: группового этапа Австралия — Турция, Канада — Катар, Новая Зеландия — Египет, Швейцария — Канада, Новая Зеландия — Бельгия; один матч 1/16 финала; один матч 1/8 финала.

BC Place / © Associated Press

BMO Field

Город: Торонто, Канада

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Вместимость: 45 736 зрителей

Матчи: группового этапа Канада — Босния и Герцеговина, Гана — Панама, Германия — Кот-д'Ивуар, Панама — Хорватия, Сенегал — Ирак; один матч 1/16 финала.

BMO Field / © Associated Press

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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