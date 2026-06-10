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Стадионы ЧМ-2026 по футболу: что нужно знать об аренах, на которых будут играть матчи Мундиаля
Знакомим вас со всеми стадионами, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.
С 11 июня по 19 июля состоится финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу. Его будут принимать сразу три страны — США, Мексика и Канада.
Участниками Мундиаля станут 48 сборных — наибольшее количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Матч-открытие чемпионата мира состоится 11 июня в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.
В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.
Рассказываем вам обо всех 16 стадионах, на которых состоятся матчи ЧМ-2026 по футболу, а также перечисляем матчи, которые они будут принимать.
AT&T Stadium
Город: Арлингтон, США
Вместимость: 80 000 зрителей
Матчи: группового этапа Нидерланды — Япония, Англия — Хорватия, Аргентина — Австрия, Япония — Швеция, Иордания — Аргентина; два матча 1/16 финала; один матч 1/8 финала; один полуфинал.
MetLife Stadium
Город: Нью-Йорк, США
Вместимость: 82 500 зрителей
Матчи: группового этапа Бразилия — Марокко, Франция — Сенегал, Норвегия — Сенегал, Эквадор — Германия, Панама — Англия; один матч 1/16 финала; один матч 1/8 финала; финал.
Mercedes-Benz Stadium
Город: Атланта, США
Вместимость: 83 000 зрителей
Матчи: группового этапа Испания — Кабо-Верде, Чехия — ЮАР, Испания — Саудовская Аравия, Марокко — Гаити, ДР Конго — Узбекистан; один матч 1/16 финала; один матч 1/8 финала; один полуфинал.
Arrowhead Stadium
Город: Канзас-Сити, США
Вместимость: 76 416 зрителей
Матчи: группового этапа Аргентина — Алжир, Эквадор — Кюрасао, Тунис — Нидерланды, Алжир — Австрия; один матч 1/16 финала; один четвертьфинал.
NRG Stadium
Город: Хьюстон, США
Вместимость: 72 220 зрителей
Матчи: группового этапа Германия — Кюрасао, Португалия — ДР Конго, Нидерланды — Швеция, Португалия — Узбекистан, Кабо-Верде — Саудовская Аравия; один матч 1/16 финала; один матч 1/8 финала.
Levi's Stadium
Город: Санта-Клара, США
Вместимость: 75 000 зрителей
Матчи: группового этапа Катар — Швейцария, Австрия — Иордания, Турция — Парагвай, Иордания — Алжир, Парагвай — Австралия; один матч 1/16 финала.
SoFi Stadium
Город: Инглвуд, США
Вместимость: 70 240 зрителей
Матчи: группового этапа США — Парагвай, Иран — Новая Зеландия, Швейцария — Босния и Герцеговина, Бельгия — Иран, Турция — США; два матча 1/16 финала; один четвертьфинал.
Lincoln Financial Field
Город: Филадельфия, США
Вместимость: 69 796 зрителей
Матчи: группового этапа Кот-д'Ивуар — Эквадор, Бразилия — Гаити, Франция — Ирак, Кюрасао — Кот-д'Ивуар, Хорватия — Гана; один матч 1/8 финала.
Lumen Field
Город: Сиэтл, США
Вместимость : 68 740 зрителей
Матчи: группового этапа Бельгия — Египет, США — Австралия, Босния и Герцеговина — Катар, Египет — Иран, один матч 1/16 финала; один матч 1/8 финала.
Gillette Stadium
Город: Бостон, США
Вместимость: 64 628 зрителей
Матчи: группового этапа Гаити — Шотландия, Ирак — Норвегия, Шотландия — Марокко, Англия — Гана, Норвегия — Франция; один матч 1/16 финала; один четвертьфинал.
Hard Rock Stadium
Город: Майами, США
Вместимость: 67 518 зрителей
Матчи: группового этапа Саудовская Аравия — Уругвай, Уругвай — Кабо-Верде, Шотландия — Бразилия, Колумбия — Португалия, один матч 1/16 финала; один четвертьфинал; матч за "бронзу".
Estadio Azteca
Город: Мехико, Мексика
Вместимость: 87 523 зрителя
Матчи: группового этапа Мексика — ЮАР, Узбекистан — Колумбия, Чехия — Мексика; один матч 1/16 финала; один матч 1/8 финала.
Estadio BBVA
Город: Гуадалупе, Мексика
Вместимость: 53 500 зрителей
Матчи: группового этапа Швеция — Тунис, Тунис — Япония, ЮАР — Южная Корея; один матч 1/16 финала.
Estadio Akron
Город: Сапопан, Мексика
Вместимость: 49 850 зрителей
Матчи: группового этапа Южная Корея — Чехия, Мексика — Южная Корея, Колумбия — ДР Конго, Уругвай — Испания.
BC Place
Город: Ванкувер, Канада
Вместимость: 54 500 зрителей
Матчи: группового этапа Австралия — Турция, Канада — Катар, Новая Зеландия — Египет, Швейцария — Канада, Новая Зеландия — Бельгия; один матч 1/16 финала; один матч 1/8 финала.
BMO Field
Город: Торонто, Канада
Вместимость: 45 736 зрителей
Матчи: группового этапа Канада — Босния и Герцеговина, Гана — Панама, Германия — Кот-д'Ивуар, Панама — Хорватия, Сенегал — Ирак; один матч 1/16 финала.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
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