Стаховский – о России: они не являются цивилизованной страной, поэтому они не имеют права на общение с цивилизованным миром

Экс-первая ракетка Украины считает, что россияне должны быть изолированы.

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который продолжает защищать столицу в рядах терробороны, отреагировал на то, что некоторые украинцы заявляются на парные турниры вместе с представителями РФ или Беларуси.

"Это решение каждого игрока. Конечно, я это не поддерживаю.

После того, что мы видели в Буче, Ирпене и Гостомеле не понимаю, как можно молчать. Как можно вообще… Даже не знаю… Мне не хватает слов.

Русские должны быть изолированы от мира. И пока они в своей каше не поварятся, и не поймут, что это не то что неприемлемо, это вообще…

Нет слов, которыми можно было бы описать то, что делает их армия. Они не являются цивилизованной страной, поэтому у них нет права на общение с цивилизованным миром", – сказал Стаховский в интвервью БТУ.

Напомним, что украинские шахматистки Анна и Мария Музычук не подписали письмо в ФИДЕ об отстранении России и Белоруссии. За это их исключат из Львовской областной федерации шахмат.

Читайте также:

Получил пожизненный бан: русский назвал украинца нацистом на турнире Warcraft III

Голкипер "Шахтера": верю, что в ближайшем будущем мы победим

"Наши игроки будут носить ее с гордостью": клуб АПЛ представил новую форму в поддержку Украины