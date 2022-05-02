Стаховский поставил на место Надаля, который назвал несправедливым отстранение россиян от Wimbledon

Стаховский поставил на место Надаля, который назвал несправедливым отстранение россиян от Wimbledon

Украинский теннисист Сергей Стаховский остро отреагировал на заявление легендарного испанца Рафаэля Надаля по поводу решения организаторов Wimbledon-2022 о недопуске российских и белорусских игроков к участию в турнире.

Испанец раскритиковал решение организаторов Wimbledon, заявив, что российские теннисисты не причастны к войне, которую РФ развязала против Украины.

"Думаю, это очень несправедливо по отношению к моим российским товарищам в теннисе, моим коллегам. Их вины в том, что происходит сейчас с войной, нет", - цитирует слова Надаля The Guardian.

На это заявление титулованного испанца моментально отреагировал украинский теннисист Сергей Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения российских войск вернулся в Украину и вступил в терроборону Киева.

На своей странице в Instagram он обратился к Надалю, задав ему несколько важных вопросов.

"Дорогой Рафаэле Надалю, хочу спросить, что ты думаешь о ситуации, в которой оказались украинские теннисисты прямо сейчас. Справедливо ли, что им некуда вернуться? Справедливо ли, что их друзей убивают? Спасибо за ответ", - написал Стаховский.

Instagram Сергея Стаховского

Ранее сообщалось, что Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия поддержали решение организаторов Wimbledon-2022 об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в турнире.

В свою очередь, ATP и WTA осудили запрет российским и белорусским теннисистам выступить на Wimbledon-2022. Глава WTA Стив Саймон пригрозил организаторам Wimbledon штрафом и строгими санкциями.

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