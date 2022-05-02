Стаховский поставил на место Надаля, который назвал несправедливым отстранение россиян от Wimbledon

Украинский теннисист Сергей Стаховский остро отреагировал на заявление легендарного испанца Рафаэля Надаля по поводу решения организаторов Wimbledon-2022 о недопуске российских и белорусских игроков к участию в турнире.
Испанец раскритиковал решение организаторов Wimbledon, заявив, что российские теннисисты не причастны к войне, которую РФ развязала против Украины.
"Думаю, это очень несправедливо по отношению к моим российским товарищам в теннисе, моим коллегам. Их вины в том, что происходит сейчас с войной, нет", - цитирует слова Надаля The Guardian.
На это заявление титулованного испанца моментально отреагировал украинский теннисист Сергей Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения российских войск вернулся в Украину и вступил в терроборону Киева.
На своей странице в Instagram он обратился к Надалю, задав ему несколько важных вопросов.
"Дорогой Рафаэле Надалю, хочу спросить, что ты думаешь о ситуации, в которой оказались украинские теннисисты прямо сейчас. Справедливо ли, что им некуда вернуться? Справедливо ли, что их друзей убивают? Спасибо за ответ", - написал Стаховский.
Ранее сообщалось, что Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия поддержали решение организаторов Wimbledon-2022 об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в турнире.
В свою очередь, ATP и WTA осудили запрет российским и белорусским теннисистам выступить на Wimbledon-2022. Глава WTA Стив Саймон пригрозил организаторам Wimbledon штрафом и строгими санкциями.
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