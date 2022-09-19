"Стал более уязвимым, чем когда-либо": тренер Уайлдера дал прогноз на бой Фьюри против Джошуа

Американский специалист считает, что у Эй Джея есть шансы победить Фьюри. Он отметил, что важным фактором для успеха может стать мотивация Джошуа, стремящегося восстановить свой авторитет после двух поражений от Александра Усика.

"Это прекрасное время для Эй Джея, чтобы принять бой с Фьюри. Мне кажется, что Джошуа есть что доказывать. Он хочет снова оказаться на вершине. Они всегда хотели биться друг с другом. Большой вопрос, действительно ли бой состоится. Сейчас мы просто в такой ситуации, где так много бизнеса, люди такие эгоистичные и жадные.

Джошуа верит, что сможет победить Фьюри. Это тяжелая работа для Эй Джея, но, по моему мнению, он имеет послужной список, имеет золотую медаль, имеет способности. Эй Джей может бить, он сильный и большой. Лично я считаю, что люди, вообще не дающие ему шанса, безумны. Я с этим совсем не согласен.

Фьюри в огне. Он всех побеждает. Да, но он также стал более уязвимым, чем когда-либо. Фьюри дает вам шанс на удар, а в супертяжелом весе я просто не могу быть полностью уверен в бойце, который дает себя ударить. Он и сам говорил, что уязвим. Но это то, что делает его интересным", - цитирует Скотта BoxingScene.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша с Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

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