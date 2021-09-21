Стал известен гонорар Джошуа за чемпионскую битву с Усиком

Стал известен гонорар Джошуа за чемпионскую битву с Усиком

Британец заработает гораздо больше, чем его украинский соперник.

Стало известно, какую сумму денег получит британец Энтони Джошуа за предстоящий поединок против украинца Александра Усика, который уже прилетел в Лондон.

По информации издания Mirror, гонорар британского чемпиона составит 15 миллионов фунтов стерлингов (около 17,5 млн евро).

Читайте также: где смотреть чемпионский бой Усик - Джошуа и прогнозы букмекеров

Это на 50% больше, чем Джошуа заработал за предыдущий бой против Кубрата Пулева. Тогда на лондонские трибуны пустили около тысячи болельщиков. Во время боя с Усиком ожидается до 63 тысяч любителей бокса, все билеты на поединок продали за сутки.

Стоит отметить, что заработок Усика за чемпионский бой будет намного меньше, чем у его соперника. Точная цифра - неизвестна. В то же время промоутер украинского боксера Александр Красюк признался, что это самый большой гонорар в карьере Саши.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Джошуа назвал наибольшую угрозу от Усика в чемпионской супербитве.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку