- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 2 мин
Стал известен календарь матчей "Динамо" и "Шахтера" в основном раунде Лиги конференций
Первые поединки с участием украинских клубов состоятся 2 октября.
Стал известен календарь матчей киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в основном раунде Лиги конференций сезона-2025/26.
В основном этапе Лиги конференций каждый участник сыграет против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Календарь матчей "Шахтера" в основной стадии Лиги конференций
1-й тур: 2 октября, 22:00, "Абердин" (Шотландия), в гостях
2-й тур: 23 октября, 19:45, "Легия" (Польша), дома
3-й тур: 6 ноября, 19:45, "Брейдаблик" (Исландия), дома
4-й тур: 27 ноября, 22:00, "Шэмрок Роверс" (Ирландия), в гостях
5-й тур: 11 декабря, 22:00, "Хамрун Спартанс" (Мальта), в гостях
6-й тур: 18 декабря, 22:00, "Риека" (Хорватия), дома
Календарь матчей "Динамо" в основной стадии Лиги конференций
1-й тур: 2 октября, 19:45, "Кристал Пэлас" (Англия), дома
2-й тур: 23 октября, 22:00, "Самсунспор" (Турция), в гостях
3-й тур: 6 ноября, 22:00, "Зрински" (Босния и Герцеговина), дома
4-й тур: 27 ноября, 19:45, "Омония" (Кипр), в гостях
5-й тур: 11 декабря, 19:45, "Фиорентина" (Италия), в гостях
6-й тур: 18 декабря, 22:00, "Ноа" (Армения), дома
Календарь плей-офф Лиги конференций
Стыковые матчи: 19 и 26 февраля 2026 года
1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года
Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026 года
Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026 года
Финал: 27 мая 2026 года (Лейпциг, Германия)
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).