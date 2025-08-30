Стал известен календарь матчей "Динамо" и "Шахтера" в основном раунде Лиги конференций

"Динамо" и "Шахтер" выступят в основном раунде Лиги конференций / © ФК Динамо Киев

Стал известен календарь матчей киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в основном раунде Лиги конференций сезона-2025/26.

В основном этапе Лиги конференций каждый участник сыграет против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Календарь матчей "Шахтера" в основной стадии Лиги конференций

1-й тур: 2 октября, 22:00, "Абердин" (Шотландия), в гостях

2-й тур: 23 октября, 19:45, "Легия" (Польша), дома

3-й тур: 6 ноября, 19:45, "Брейдаблик" (Исландия), дома

4-й тур: 27 ноября, 22:00, "Шэмрок Роверс" (Ирландия), в гостях

5-й тур: 11 декабря, 22:00, "Хамрун Спартанс" (Мальта), в гостях

6-й тур: 18 декабря, 22:00, "Риека" (Хорватия), дома

Календарь матчей "Динамо" в основной стадии Лиги конференций

1-й тур: 2 октября, 19:45, "Кристал Пэлас" (Англия), дома

2-й тур: 23 октября, 22:00, "Самсунспор" (Турция), в гостях

3-й тур: 6 ноября, 22:00, "Зрински" (Босния и Герцеговина), дома

4-й тур: 27 ноября, 19:45, "Омония" (Кипр), в гостях

5-й тур: 11 декабря, 19:45, "Фиорентина" (Италия), в гостях

6-й тур: 18 декабря, 22:00, "Ноа" (Армения), дома

Календарь плей-офф Лиги конференций

Стыковые матчи: 19 и 26 февраля 2026 года

1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года

Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026 года

Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026 года

Финал: 27 мая 2026 года (Лейпциг, Германия)

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).