Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2024/25

Свои выступления в новом розыгрыше Лиги наций "сине-желтые" начнут матчем с албанцами.
Определился календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2024/25.
По итогам жеребьевки, которая состоялась 8 февраля в Париже, команда Сергея Реброва попала в группу В1, где ее соперниками будут команды Чехии, Албании и Грузии.
В стартовом туре "сине-желтые" 7 сентября 2024 года проведут номинально домашний матч против Албании. Завершать групповой этап украинцы будут выездным поединком с албанцами 19 ноября 2024 года.
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2024/25
Первый тур, 7 сентября (21:45) Украина – Албания
Второй тур, 10 сентября (21:45) Чехия – Украина
Третий тур, 11 октября (21:45) Украина – Грузия
Четвертый тур, 14 октября (21:45) Украина – Чехия
Пятый тур, 16 ноября (19:00) Грузия – Украина
Шестой тур, 19 ноября (21:45) Албания – Украина
После изменения формата Лиги наций участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать сборная Украины, если займет:
- первое место – поднимется в Лигу А;
- второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
- третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
- четвертое место – вылетит в Лигу С.
Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.
Напомним, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
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