Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2024/25

Свои выступления в новом розыгрыше Лиги наций "сине-желтые" начнут матчем с албанцами.

Определился календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2024/25.

По итогам жеребьевки, которая состоялась 8 февраля в Париже, команда Сергея Реброва попала в группу В1, где ее соперниками будут команды Чехии, Албании и Грузии.

В стартовом туре "сине-желтые" 7 сентября 2024 года проведут номинально домашний матч против Албании. Завершать групповой этап украинцы будут выездным поединком с албанцами 19 ноября 2024 года.

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2024/25

Первый тур, 7 сентября (21:45) Украина – Албания

Второй тур, 10 сентября (21:45) Чехия – Украина

Третий тур, 11 октября (21:45) Украина – Грузия

Четвертый тур, 14 октября (21:45) Украина – Чехия

Пятый тур, 16 ноября (19:00) Грузия – Украина

Шестой тур, 19 ноября (21:45) Албания – Украина

После изменения формата Лиги наций участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Лигу А;

второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;

третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;

четвертое место – вылетит в Лигу С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

Напомним, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

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