Стал известен календарь матчей сборной Украины в случае выхода на ЧМ-2022

Стал известен календарь матчей сборной Украины в случае выхода на ЧМ-2022

"Сине-желтые" могут начать турнир поединком против американцев.

Путем жеребьевки финальной части Чемпионата мира-2022 по футболу был сформирован календарь турнира.

По результатам жеребьевки сборная Украины, если преодолеет плей-офф квалификации, сыграет на планетарном первенстве против команд Англии, Ирана и США.

ПОЛНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА ЧМ-2022

Начать свое выступление на мундиале в Катаре подопечные Александра Петракова могут 21 ноября поединком против американцев. Во втором туре наша команда может встретиться 25 ноября с Ираном. В заключительном туре соперником "сине-желтых" 29 ноября может стать сборная Англии.

ЧМ-2022: расписание матчей в группе В

21 ноября, 1-й тур. Англия - Иран

21 ноября, 1-й тур. США - Украина*

25 ноября, 2-й тур. Англия - США

25 ноября, 2-й тур. Украина* - Иран

- Иран 29 ноября, 3-й тур. Украина* - Англия

- Англия 29 ноября, 3-й тур. Иран - США

* - в случае выхода на ЧМ-2022 (соперники в плей-офф квалификации - Шотландия, Уэльс)

Если украинская сборная сможет выйти из группы, то в 1/8 финала сыграет с одной из команд квартета А (Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды).

Планетарное первенство в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Будущий мундиаль станет первым, который будет проведен не летом.

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