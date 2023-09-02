Стал известен календарь матчей "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов

В новом розыгрыше самого престижного еврокубка "горняки" стартуют поединком против "Порту".

Донецкий "Шахтер" узнал календарь своих матчей в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

По результатам жеребьевки, чемпион Украины попал в группу H, где сыграет против испанской "Барселоны", португальского "Порту" и бельгийского "Антверпена".

"Горняки" уже опубликовали расписание своих матчей в главном клубном евротурнире. Стартовать команде Патрика ван Леувена придется 19 сентября номинально домашним поединком с "Порту".

Игры дончан с "Барселоной" будут спаренными и состоятся 25 октября и 7 ноября.

Отметим, что из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину "Шахтер" будет играть номинально домашние матчи группового раунда ЛЧ в немецком Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

Календарь матчей "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов-2023/24

1-й тур. 19 сентября, 22:00. "Шахтер" – "Порту"

2-й тур. 4 октября, 19:45. "Антверпен" – "Шахтер"

3-й тур. 25 октября, 19:45. "Барселона" – "Шахтер"

4-й тур. 7 ноября, 19:45. "Шахтер" – "Барселона"

5-й тур. 28 ноября, 19:45. "Шахтер" – "Антверпен"

6-й тур. 13 декабря, 22:00. "Порту" – "Шахтер"

В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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