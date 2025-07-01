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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Стал известен календарь матчей УПЛ на сезон-2025/26: кто с кем сыграет в первом туре

Базовая дата старта чемпионата – 2 августа.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Верес" – "Динамо"

"Верес" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига (УПЛ) сформировала календарь матчей на предстоящий сезон-2025/26.

Базовая дата первого тура – 2 августа. Всего в 2025 году запланировано 16 туров (базовая дата 16-го – 13 декабря).

Календарная часть 2026 года начнется 17-м туром (базовая дата – 21 февраля). Заключительный 30-й тур должен состояться 29 мая 2026 года.

Отметим, что матчи "Шахтера" против "Динамо" состоятся в 11-м туре (базовая дата – 1 ноября) и в 26-м туре (базовая дата – 2 мая).

Календарь матчей 1-го тура УПЛ-2025/26

  • "Рух" – "Полтава"

  • "Карпаты" – "Полесье"

  • "Металлист 1925" – "Оболонь"

  • "Верес" – "Динамо"

  • "Заря" – ЛНЗ

  • "Кудровка" – "Александрия"

  • "Колос" – "Кривбасс"

  • "Эпицентр" – "Шахтер"

Полный календарь УПЛ на сезон 2025/26 можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Напомним, чемпионом УПЛ-2024/25 стало "Динамо". "Бело-синие" завоевали "золото" чемпионата Украины 17-й раз в истории и впервые с сезона-2020/21.

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Дата публикации
Количество просмотров
889
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