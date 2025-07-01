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Стал известен календарь матчей УПЛ на сезон-2025/26: кто с кем сыграет в первом туре
Базовая дата старта чемпионата – 2 августа.
Украинская Премьер-лига (УПЛ) сформировала календарь матчей на предстоящий сезон-2025/26.
Базовая дата первого тура – 2 августа. Всего в 2025 году запланировано 16 туров (базовая дата 16-го – 13 декабря).
Календарная часть 2026 года начнется 17-м туром (базовая дата – 21 февраля). Заключительный 30-й тур должен состояться 29 мая 2026 года.
Отметим, что матчи "Шахтера" против "Динамо" состоятся в 11-м туре (базовая дата – 1 ноября) и в 26-м туре (базовая дата – 2 мая).
Календарь матчей 1-го тура УПЛ-2025/26
"Рух" – "Полтава"
"Карпаты" – "Полесье"
"Металлист 1925" – "Оболонь"
"Верес" – "Динамо"
"Заря" – ЛНЗ
"Кудровка" – "Александрия"
"Колос" – "Кривбасс"
"Эпицентр" – "Шахтер"
Полный календарь УПЛ на сезон 2025/26 можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Напомним, чемпионом УПЛ-2024/25 стало "Динамо". "Бело-синие" завоевали "золото" чемпионата Украины 17-й раз в истории и впервые с сезона-2020/21.