Стал известен календарь матчей УПЛ на сезон-2025/26: кто с кем сыграет в первом туре

"Верес" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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Украинская Премьер-лига (УПЛ) сформировала календарь матчей на предстоящий сезон-2025/26.

Базовая дата первого тура – 2 августа. Всего в 2025 году запланировано 16 туров (базовая дата 16-го – 13 декабря).

Календарная часть 2026 года начнется 17-м туром (базовая дата – 21 февраля). Заключительный 30-й тур должен состояться 29 мая 2026 года.

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Отметим, что матчи "Шахтера" против "Динамо" состоятся в 11-м туре (базовая дата – 1 ноября) и в 26-м туре (базовая дата – 2 мая).

Календарь матчей 1-го тура УПЛ-2025/26

"Рух" – "Полтава"

"Карпаты" – "Полесье"

"Металлист 1925" – "Оболонь"

"Верес" – "Динамо"

"Заря" – ЛНЗ

"Кудровка" – "Александрия"

"Колос" – "Кривбасс"

"Эпицентр" – "Шахтер"

Полный календарь УПЛ на сезон 2025/26 можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Напомним, чемпионом УПЛ-2024/25 стало "Динамо". "Бело-синие" завоевали "золото" чемпионата Украины 17-й раз в истории и впервые с сезона-2020/21.