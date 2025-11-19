ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
133
Время на прочтение
1 мин

Стал известен лучший бомбардир группового раунда европейского отбора на ЧМ-2026

Эрлинг Холанд повторил рекорд Роберта Левандовски.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд / © Associated Press

Форвард "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу.

25-летний норвежец забил 16 мячей в восьми матчах отбора. Также он стал лучшим по системе "гол+пас" – 18 результативных действий.

Ближайшие конкуренты Эрлинга забили вдвое меньше – Гарри Кейн (Англия), Марк Арнаутович (Австрия) и Мемфис Депай (Нидерланды) имеют по 8 голов.

Таким образом, Холанд повторил рекорд польского нападающего Роберта Левандовски (16 голов в квалификации на ЧМ-2018) по забитым мячам в одном европейском отборе в Мундиаль.

Отметим, что норвежцы выиграли все восемь матчей в групповом раунде отбора на ЧМ-2026, где их соперниками были Италия, Израиль, Эстония и Молдова. Скандинавы с первого места завоевали прямую путевку на Мундиаль.

Сборная Норвегии сыграет на чемпионате мира по футболу в четвертый раз в истории и впервые с 1998 года.

Ранее сообщалось, что определились все возможные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Дата публикации
Количество просмотров
133
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie