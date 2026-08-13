Стал известен первый соперник Ломаченко после возобновления карьеры

Василий Ломаченко / © Associated Press

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Стало известно, кто станет следующим соперником бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, который возобновляет карьеру.

Как сообщил автор YouTube-канала "Тайк Майсон" Макс Диденко, 38-летний украинский боксер проведет поединок с 37-летним непобежденным филиппинцем Чарли Суаресом.

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По его информации, стороны предварительно договорились о бое в ноябре.

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"Мои источники из Штатов, знакомые с ситуацией вокруг возвращения Василия Ломаченко, сообщают, что его следующим соперником станет Чарли Суарес (19-0, 11 KO). Предварительно все согласовано на ноябрь. Филиппинец является первым номером рейтинга WBO во втором полулегком весе (59 кг)", — написал Диденко.

По словам Диденко, бой с Суаресом может стать для Ломаченко частью пути к чемпионскому поединку с Эмануэлем Наваррете.

"Это проливает свет на то, что Василий будет спускаться в дивизионе. Насколько я понимаю, идея в том, чтобы победить претендента, стать претендентом и боксировать с чемпионом — Эмануэлем Наваррете, владеющим титулами WBO и IBF, а в обозримой перспективе может взять и третий титул. То есть Василий потенциально в соперники может получить обладателя двух, а то и трех титулов. Выходит быстрый путь к абсолюту", — добавил Диденко.

Напомним, Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне 2025 года.

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В последнем бою Василий в мае 2024 года нокаутом победил австралийца Джорджа Камбососа и завладел поясами IBF и IBO в легком весе.

В течение карьеры он также владел титулами чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018) и в легком весе по версиям WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

Ломаченко — обладатель золотых наград Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. На профиринге он одержал 18 побед (12 — нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на возможное возвращение Ломаченко в бокс.

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