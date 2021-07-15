Стал известен размер призовых для украинских спортсменов за медали на Олимпийских играх-2020

В долларах суммы не изменились, а в гривне - возросли.
В Министерстве молодежи и спорта рассказали, какие премиальные получат украинцы за выигранные медали на Олимпийских играх-2020, которые летом 2021 года состоятся в Токио.
Как сообщает "Суспільне Спорт", за золотую медаль будет выплачено 125 тысяч долларов, за "серебро" - 80 тысяч долларов, а за "бронзу" - 55 тысяч долларов.
Такие же суммы получали украинские олимпийцы на летних Играх в 2016 году и зимних в 2014 и 2018 годах.
Однако если переводить призовые в гривну. то суммы выросли, поскольку изменился курс гривны к доллару: 25.1 - в августе 2016 года, 27.2 - в июле 2021 года.
Призовые за медали на Олимпиаде-2020:
- "Золото" - 125 тысяч долларов (3,3 млн грн)
- "Серебро" - 80 тысяч долларов (2,2 млн грн)
- "Бронза" - 55 тысяч долларов (1,5 млн грн)
В Токио честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Это наименьшее количество участников от нашей страны на летних Играх за время независимости.
Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.