Стал известен соперник нардепа-борца Беленюка в дебютном бою в MMA

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк узнал своего соперника в дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА).

Как сообщила пресс-служба лиги Arena, соперником 35-летнего Беленюка станет 52-летний израильский боец Хаим Гозали, который известен своими выступлениями в одном из самых престижных ММА-промоушенов мира Bellator.

В последний раз он выходил в октагон в апреле 2025 года на турнире Israel World Combat Championship, где провел бой на голых кулаках против соотечественника Иоганатана Арнона.

Соперник Гозали получил дисквалификацию из-за использования смазки, что запрещено правилами — впоследствии победа Хаима была аннулирована, а бой признан несостоявшимся.

Дебютный поединок Беленюка в MMA состоится 11 июля в киевском Дворце спорта.

Жан является трехкратным олимпийским медалистом по греко-римской борьбе. В его послужном списке "серебро" Рио-2016, "золото" Токио-2020 и "бронза" Парижа-2024, после завоевания которой он завершил карьеру.

Кроме Беленюка, в рамках шоу в октагоне также дебютирует еще один известный украинский борец греко-римского стиля — серебряный призер Олимпийских игр 2020 и 2024 годов Парвиз Насибов.

