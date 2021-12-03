Стал известен состав мужской сборной Украины на первую эстафету биатлонного сезона

Гонка начнется 4 декабря в 16:10.

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра определился с составом команды на дебютную в сезоне-2021/22 эстафету, которая состоится 4 декабря в рамках второго этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Честь нашей страны в мужской эстафете будут защищать Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

На старт украинская команда выйдет под восьмым номером.

Начало мужской эстафеты - в 16:10 по киевскому времени. Прямую трансляцию гонки смотрите на телеканале UA: Перший, а также онлайн на сайте Суспільне Спорт.

В субботу, 4 декабря, кроме мужской эстафеты также запланирована женская гонка преследования. Украину в ней представят Юлия Джима (19-й стартовый номер) и Валентина Семеренко (60-й). Также персьют 49-й должна была начать Дарья Блашко, но тренерский штаб решил поберечь ее на эстафету.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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