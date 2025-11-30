Стал известен состав нового тренерского штаба "Динамо"

Игорь Костюк / © ФК Динамо Киев

Реклама

Стал известен состав нового тренерского штаба киевского "Динамо" после увольнения Александра Шовковского с поста наставника команды.

Официальный сайт "бело-синих" назвал имена специалистов, которые будут помогать новому исполняющему обязанности главного тренера Игорю Костюку, который ранее возглавлял команду "Динамо" U-19.

Также отмечается, что вернувшись из Кипра после поражения в матче Лиги конференций с "Омонией", в субботу, 29 ноября, динамовцы провели первую тренировку под руководством нового наставника.

Реклама

Состав тренерского штаба Игоря Костюка в "Динамо":

Олег Венглинский (бывший ассистент Игоря Костюка в команде "Динамо" U-19)

Тарас Луценко (тренер вратарей, ранее работал с молодежными командами "Динамо" и в клубной ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского)

Виталий Кулиба (тренер по физической подготовке)

Мацей Кендзерек (ассистент главного тренера).

В первом матче под руководством Костюка "бело-синие" в понедельник, 1 декабря, примут "Полтаву" в рамках 14-го тура УПЛ.

Сейчас "Динамо" занимает лишь седьмое место в чемпионате Украины, набрав 20 очков после 13 туров. Отставание от лидера "Шахтера" составляет 10 очков.

Ранее сообщалось, что "Динамо" установило клубный антирекорд, впервые в истории проиграв три матча подряд в УПЛ.