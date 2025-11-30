- Дата публикации
Стал известен состав нового тренерского штаба "Динамо"
После увольнения Александра Шовковского "бело-синих" возглавил Игорь Костюк.
Стал известен состав нового тренерского штаба киевского "Динамо" после увольнения Александра Шовковского с поста наставника команды.
Официальный сайт "бело-синих" назвал имена специалистов, которые будут помогать новому исполняющему обязанности главного тренера Игорю Костюку, который ранее возглавлял команду "Динамо" U-19.
Также отмечается, что вернувшись из Кипра после поражения в матче Лиги конференций с "Омонией", в субботу, 29 ноября, динамовцы провели первую тренировку под руководством нового наставника.
Состав тренерского штаба Игоря Костюка в "Динамо":
Олег Венглинский (бывший ассистент Игоря Костюка в команде "Динамо" U-19)
Тарас Луценко (тренер вратарей, ранее работал с молодежными командами "Динамо" и в клубной ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского)
Виталий Кулиба (тренер по физической подготовке)
Мацей Кендзерек (ассистент главного тренера).
В первом матче под руководством Костюка "бело-синие" в понедельник, 1 декабря, примут "Полтаву" в рамках 14-го тура УПЛ.
Сейчас "Динамо" занимает лишь седьмое место в чемпионате Украины, набрав 20 очков после 13 туров. Отставание от лидера "Шахтера" составляет 10 очков.
Ранее сообщалось, что "Динамо" установило клубный антирекорд, впервые в истории проиграв три матча подряд в УПЛ.