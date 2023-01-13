Стал известен состав сборной Украины на женскую эстафету Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Гонка состоится в субботу, 14 января.
Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на эстафету в рамках пятого этапа Кубка мира-2022/23, который принимает немецкий Рупольдинг.
Об этом сообщает Суспильне Спорт.
В составе эстафетной команды "сине-желтых" побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Анна Кривонос и Елена Билосюк.
Женская эстафета состоится в субботу, 14 января. Начало гонки – в 15:25 по киевскому времени. В воскресенье немецкий этап завершится масс-стартами.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.
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