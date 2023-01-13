Стал известен состав сборной Украины на женскую эстафету Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на эстафету в рамках пятого этапа Кубка мира-2022/23, который принимает немецкий Рупольдинг.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

В составе эстафетной команды "сине-желтых" побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Анна Кривонос и Елена Билосюк.

Женская эстафета состоится в субботу, 14 января. Начало гонки – в 15:25 по киевскому времени. В воскресенье немецкий этап завершится масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.

Чтобы воспользоваться промокодом:

Загрузите приложение «Киевстар ТБ» или откройте в браузере на компьютере. Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS. Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA. Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.

Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Читайте также:

Рупольдинг-2023: расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Украина попала в цветочную церемонию в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Джима – в топ-20: результаты женской индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге