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Стал известен состав сборной Украины на женскую эстафету Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Стал известен состав сборной Украины на женскую эстафету Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Елена Белосюк / Фото: Associated Press

Гонка состоится в субботу, 14 января.

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на эстафету в рамках пятого этапа Кубка мира-2022/23, который принимает немецкий Рупольдинг.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

В составе эстафетной команды "сине-желтых" побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Анна Кривонос и Елена Билосюк.

Женская эстафета состоится в субботу, 14 января. Начало гонки – в 15:25 по киевскому времени. В воскресенье немецкий этап завершится масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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Дата публикации
Просмотры
112
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